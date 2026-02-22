Présentation de son roman Hasparren

Présentation de son roman

Présentation de son roman Hasparren samedi 28 février 2026.

Présentation de son roman

Médiathèque Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Roman pour adolescents Euritan d’Idoia Rodriguez Mondragon.   .

Médiathèque Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 20 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation de son roman

L’événement Présentation de son roman Hasparren a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Pays Basque