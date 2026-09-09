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AGENDA · La Souterraine

Présentation de twirling Complexe sportif de la Parondelle La Souterraine

samedi 19 décembre 2026 · Complexe sportif de la Parondelle · La Souterraine

Présentation de twirling Complexe sportif de la Parondelle La Souterraine

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Complexe sportif de la Parondelle
Adresse
Boulevard Belmont
Ville
23300 La Souterraine
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

La Souterraine

Présentation de twirling

Complexe sportif de la Parondelle Boulevard Belmont La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 14:00:00
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

Mise en situation de championnat 2027, avec présentation des chorégraphies de la saison par les athlètes en tenue et en situation de compétition.   .

Complexe sportif de la Parondelle Boulevard Belmont La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 45 78 

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English : Présentation de twirling

L’événement Présentation de twirling La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien

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