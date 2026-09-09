Présentation de twirling Complexe sportif de la Parondelle La Souterraine

samedi 19 décembre 2026 · Complexe sportif de la Parondelle · La Souterraine

Informations pratiques

La Souterraine

Présentation de twirling

Complexe sportif de la Parondelle Boulevard Belmont La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 14:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Mise en situation de championnat 2027, avec présentation des chorégraphies de la saison par les athlètes en tenue et en situation de compétition. .

Complexe sportif de la Parondelle Boulevard Belmont La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 45 78

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English : Présentation de twirling

L’événement Présentation de twirling La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien