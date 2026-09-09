Présentation de twirling Complexe sportif de la Parondelle La Souterraine
samedi 19 décembre 2026 · Complexe sportif de la Parondelle · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Présentation de twirling
Complexe sportif de la Parondelle Boulevard Belmont La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 14:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Mise en situation de championnat 2027, avec présentation des chorégraphies de la saison par les athlètes en tenue et en situation de compétition. .
Complexe sportif de la Parondelle Boulevard Belmont La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 45 78
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English : Présentation de twirling
L’événement Présentation de twirling La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Sostranien
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