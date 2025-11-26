Présentation de Vestiges par la Cie Danses d’Ariane Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 20:00 – 21:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Tout public

Au début du chantier chorégraphique Vestiges, notre question était : que reste-t-il dans nos corps de l’Histoire humaine de violence et de domination, notamment liée à l’esclavage colonial. Après un an et demi de lectures, d’écritures et de recherches chorégraphiques avec les danseuses et danseurs qui m’accompagnent , nous avons trouvé la réponseil reste l’urgence de l’amourle choix de tendre la main non pas pour écraser mais pour proposer notre aide cette urgence de l’amour, je l’ai trouvé dans mon corps, dans les corps des danseuses et des danseurs et je peux imaginer qu’elle se trouve aussi dans les vôtres, vous qui aurez la curiosité et la générosité de venir nous voir.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr