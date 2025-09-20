Présentation de Viaducs, patrimoine remarquable Mairie de Louroux de Bouble Louroux-de-Bouble

Le samedi 20 septembre à 10h à la Mairie de Louroux de Bouble, des membres de l’association Les Amis des Viaducs vous présenteront les Viaducs de la Bouble, patrimoine remarquable, avec accès à des ouvrages.

© Les Amis des Viaducs