Présentation & dédicace Kira… J’ai capturé Mussolini MJC Monléon-Magnoac

Présentation & dédicace Kira… J’ai capturé Mussolini

MJC 9 rue Principale Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Présentation & dédicace Kira. J’ai capturé Mussolini à Monléon-Magnoac

Écrit par FILIPPO STOPPELE dans Dédicace.

J’ai le plaisir de vous inviter à une présentation-dédicace de mon livre Kira… à la Maison des Jeunes et de la Culture de Monléon-Magnoac, située 9 rue Principale.

.

Ce rendez-vous sera l’occasion de vous faire découvrir l’univers du livre, son histoire, ses personnages et les chemins qui ont mené à son écriture. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur mon parcours et mes autres travaux, je vous invite à me rejoindre sur mon site.

À l’issue de la présentation et de la séance de dédicace, la rencontre se prolongera autour d’un verre de l’amitié, afin de poursuivre les échanges dans une ambiance chaleureuse et détendue. .

MJC 9 rue Principale Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie

