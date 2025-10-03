Présentation dernier ouvrage Un aller-retour … avec Lionel Destremau en partenariat avec le Festival de Littérature noire Place de l’hôtel de ville Arudy

Présentation dernier ouvrage Un aller-retour … avec Lionel Destremau en partenariat avec le Festival de Littérature noire Place de l’hôtel de ville Arudy vendredi 3 octobre 2025.

Présentation dernier ouvrage Un aller-retour … avec Lionel Destremau en partenariat avec le Festival de Littérature noire

Place de l’hôtel de ville Médiathèque Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Auteur, éditeur, poète et critique littéraire, Lionel Destremau a multiplié les vies au service de la littérature. Né à Bordeaux en 1970, il passe par Paris et le monde de l’édition avant de revenir en Gironde, où il dirige aujourd’hui un salon consacré aux livres de poche. Après des publications poétiques et critiques, il signe en 2022 son premier roman, Gueules d’ombre.

Il viendra présenter son dernier ouvrage, Un crime dans la peau , une plongée fascinante dans un fait divers réel le double meurtre d’Écully, à Lyon, en 1930. Deux criminels, une enquête qui passionne l’opinion, et un détail saisissant l’un des meurtriers est entièrement tatoué. Le médecin légiste Alexandre Lacassagne, figure emblématique de la médecine criminelle, ira jusqu’à relier ses mémoires… en pleine peau. Une incursion glaçante dans un cabinet des curiosités criminelles, entre archives et imaginaire noir. .

Place de l’hôtel de ville Médiathèque Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

English : Présentation dernier ouvrage Un aller-retour … avec Lionel Destremau en partenariat avec le Festival de Littérature noire

German : Présentation dernier ouvrage Un aller-retour … avec Lionel Destremau en partenariat avec le Festival de Littérature noire

Italiano :

Espanol : Présentation dernier ouvrage Un aller-retour … avec Lionel Destremau en partenariat avec le Festival de Littérature noire

L’événement Présentation dernier ouvrage Un aller-retour … avec Lionel Destremau en partenariat avec le Festival de Littérature noire Arudy a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées