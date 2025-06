Présentation des activités 2025-2026 de l’Université du Temps Libre Tarbes-Bigorre – TARBES Tarbes 23 juin 2025 15:00

Hautes-Pyrénées

Présentation des activités 2025-2026 de l’Université du Temps Libre Tarbes-Bigorre TARBES 11 rue Morane-Saulnier Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 15:00:00

fin : 2025-06-23

Date(s) :

2025-06-23

L’Université du Temps Libre Tarbes-Bigorre vous invite à venir prendre connaissance de son programme pour la saison prochaine 2025-2026.

.

TARBES 11 rue Morane-Saulnier

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 31 73 secretariat@utl-tb.info

English :

The Université du Temps Libre Tarbes-Bigorre invites you to take a look at its program for the upcoming 2025-2026 season.

German :

Die Université du Temps Libre Tarbes-Bigorre lädt Sie ein, sich über ihr Programm für die kommende Saison 2025-2026 zu informieren.

Italiano :

L’Université du Temps Libre Tarbes-Bigorre vi invita a prendere visione del suo programma per la prossima stagione 2025-2026.

Espanol :

La Université du Temps Libre Tarbes-Bigorre le invita a echar un vistazo a su programa para la próxima temporada 2025-2026.

L’événement Présentation des activités 2025-2026 de l’Université du Temps Libre Tarbes-Bigorre Tarbes a été mis à jour le 2025-06-13 par OT de Tarbes|CDT65