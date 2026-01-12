Présentation des activités du mois de l’association Arès Bridge Club

31 Allée du Domaine des Lugees Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-02

Présentation des activités les tournois organisés par la Fédération Française de Bridge, la Coupe des Clubs les lundis et mercredis, les cours d’initiation et de perfectionnement au bridge les mardis, le simultané des élèves le jeudi, le bridge loisir le samedi, ainsi que l’initiation et les parties de jeu d’échecs.

Tout public Adhésion à 12€ et supplément éventuel selon l’activité.

Renseignements au 06 83 88 45 10, sur leur site internet ou sur place.

Lieu salle n°2, Village des Associations. .

31 Allée du Domaine des Lugees Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 88 45 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation des activités du mois de l’association Arès Bridge Club

L’événement Présentation des activités du mois de l’association Arès Bridge Club Arès a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme d’Arès