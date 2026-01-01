Présentation des cartels de la Feria 2026 Avenue Aldéric Chave Istres
Présentation des cartels de la Feria 2026 Avenue Aldéric Chave Istres vendredi 30 janvier 2026.
Présentation des cartels de la Feria 2026
Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 19h. Avenue Aldéric Chave Arènes d’Istres Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
A ne pas manquer la présentation officielle des cartels de la Feria 2026 à Istres!
Rendez-vous le 30 janvier, 19h, aux arènes du Palio gymnase Donadieu. Un moment incontournable pour les passionnés de tauromachie! .
Avenue Aldéric Chave Arènes d’Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 57 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don’t miss: the official presentation of the cartels for Feria 2026 in Istres!
L’événement Présentation des cartels de la Feria 2026 Istres a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme d’Istres