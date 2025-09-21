Présentation des chapiteaux de l’église abbatiale et de l’orgue à cylindre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Airvault

Présentation des chapiteaux de l’église abbatiale et de l’orgue à cylindre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimoine à Airvault.

Dimanche, de 15 h à 18 h, venez découvrir l’Église abbatiale Saint-Pierre d’Airvault autrement !

L’organiste de l’abbatiale vous présentera et fera entendre l’orgue à cylindre, un instrument rare et unique dans l’ouest de la France. Vous aurez également l’occasion de découvrir les magnifiques chapiteaux historiés de l’abbatiale.

Visite gratuite.

Informations au 06 88 79 31 84.

ℹ️ Une liste complète des animations et des visites proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sera disponible dans les offices de tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 31 84

