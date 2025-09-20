Présentation des collections du site Pierre Marcel La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque Lussac-les-Châteaux

Présentation des collections du site Pierre Marcel La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque Lussac-les-Châteaux samedi 20 septembre 2025.

Présentation des collections du site Pierre Marcel 20 et 21 septembre La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque Vienne

Gratuit, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Visite-présentation guidée des travaux d’étude des collections du site Pierre Marcel de Montmorillon avec le personnel du Musée de Préhistoire.

Tout public / Gratuit / Durée 45 min / Réservation conseillée.

La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque 21 Route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux, France Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549833980 https://www.lasabline.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 80 »}] Les collections sont représentatives de la préhistoire locale. A côté des restes de faune, des industries osseuse et lithique, on trouve aussi dans certains sites des éléments de parures et des gravures sur mobilier. La grotte de La Marche a notamment livré plusieurs milliers de pierres gravées, de dimensions variables, montrant des figurations abstraites, animales mais aussi et surtout humaines. Ces figures d’hommes, femmes et jeunes enfants sont gravées de façon naturaliste et peuvent être assimilés à de véritables portraits d’individus ayant vécu à l’époque magdalénienne. Ce type de représentations humaines gravées sur mobilier constitue un exemple unique dans le monde de la préhistoire. A 40 km de Poitiers, suivre la N147 direction Limoges. A 50 km de Châtellerault, suivre la D749 direction Chauvigny/Lussac-les-Châteaux. A 80 km de Limoges, suivre la N147 direction Bellac/Poitiers. Parking . Place de stationnement réservée aux personnes handicapées et à mobilité réduite devant les grilles du pôle culturel La Sabline, rue de Montmorillon.

Visite-présentation guidée des travaux d’étude des collections du site Pierre Marcel de Montmorillon avec le personnel du Musée de Préhistoire.

© La Sabline