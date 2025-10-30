Présentation des coups de cœur de la rentrée littéraire par Vies Minuscules Librairie Vies Minuscules Guéret

Librairie Vies Minuscules 2 Rue Jules Sandeau Guéret Creuse

En cette pleine saison des prix littéraires, nous vous proposons de découvrir notre sélection d’ouvrages favoris de cette dernière rentrée. Lectures d’extraits, présentation des ouvrages, discussions autour d’un verre et de quelques gourmandises…

Nous vous invitons vivement à nous rejoindre pour ce temps d’échange.

Réservation conseillée ! .

