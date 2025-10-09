Présentation des coups de cœur de la Rentrée Littéraire Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Présentation des coups de cœur de la Rentrée Littéraire

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

2025-10-09 19:00:00

2025-10-09

Les libraires vous invitent à une soirée-discussion autour de leurs coups de cœur de la Rentrée Littéraire.

Nous vous parlerons des livres qui nous ont plu, nos espoirs pour les prix de fin d'année, nos déceptions parfois…

Venez écouter nos recommandations et, pourquoi pas, partager les vôtres !

