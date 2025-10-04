Présentation des coups de cœurs Médiathèque municipale De Maubeuge Maubeuge

Présentation des coups de cœurs Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale De Maubeuge Nord

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

À partir de 15 ans, plongez dans l’univers des coups de cœur littéraires !

Venez découvrir les sélections passionnantes des bibliothécaires et partager vos propres lectures incontournables.

Si vous avez récemment lu un livre à ne pas manquer, c’est le moment de nous raconter vos impressions et d’échanger avec d’autres passionnés.

Une rencontre chaleureuse et enrichissante pour tous les amateurs de lecture !

Médiathèque municipale De Maubeuge Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 0327652800

