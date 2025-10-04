Présentation des coups de cœurs Médiathèque municipale De Maubeuge Maubeuge
Présentation des coups de cœurs Médiathèque municipale De Maubeuge Maubeuge samedi 4 octobre 2025.
À partir de 15 ans, plongez dans l’univers des coups de cœur littéraires !
Venez découvrir les sélections passionnantes des bibliothécaires et partager vos propres lectures incontournables.
Si vous avez récemment lu un livre à ne pas manquer, c’est le moment de nous raconter vos impressions et d’échanger avec d’autres passionnés.
Une rencontre chaleureuse et enrichissante pour tous les amateurs de lecture !
Médiathèque municipale De Maubeuge Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 0327652800
