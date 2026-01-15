Présentation des danses d’Aragon Ciutat Pau

Présentation des danses d’Aragon

Les danses populaires sont en pleine dynamique en Aragon, notre voisin transfrontalier.

Jesús Rubio Abella, musicien et professeur en danses traditionnelles à la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza,nous les présentera.

Comment définir baile, danza et dance ? Les différents types de danses aragonaises danses-jeux, danses en couple, danses rituelles, prestations de rue…

Il illustrera son propos par ses expériences de collectages et de recréation de danses disparues et retrouvées.

Cette présentation sera suivie par un atelier de pratique des danses aragonaises le samedi 7 mars, à la Ciutat, Pau.

En partenariat avec le Centre Chorégraphique James Carlès de Toulouse et avec la Ciutat, projet soutenu par le conseil départemental 64. .

