Présentation des dernières acquisitions du musée Musée Royan

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Dimanche 2025-09-21

2025-09-21

Le musée vous propose de découvrir ses dernières acquisitions dans le domaine des Beaux-Arts natures mortes et paysages sont au rendez-vous.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

The museum invites you to discover its latest acquisitions in the field of fine art: still lifes and landscapes.

German :

Das Museum bietet Ihnen die Möglichkeit, seine neuesten Erwerbungen im Bereich der Schönen Künste zu entdecken: Stillleben und Landschaften stehen auf dem Programm.

Italiano :

Il museo vi invita a scoprire le sue ultime acquisizioni nel campo delle belle arti: nature morte e paesaggi.

Espanol :

El museo le invita a descubrir sus últimas adquisiciones en el campo de las bellas artes: bodegones y paisajes.

