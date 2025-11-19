Présentation des dernières nouveautés littéraires rue Louis Bonjon Varennes-sur-Allier
Présentation des dernières nouveautés littéraires rue Louis Bonjon Varennes-sur-Allier mercredi 19 novembre 2025.
Présentation des dernières nouveautés littéraires
rue Louis Bonjon Médiathèque de Varennes Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 18:00:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Présentation des dernières nouveautés littéraires par la Compagnie Lecture à la carte à la médiathèque de Varennes-sur-Allier
.
rue Louis Bonjon Médiathèque de Varennes Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 14 01
English :
Presentation of the latest literary releases by the Compagnie Lecture à la carte at the Varennes-sur-Allier media library
German :
Vorstellung der neuesten literarischen Neuerscheinungen durch die Compagnie Lecture à la carte in der Mediathek von Varennes-sur-Allier
Italiano :
Presentazione delle ultime uscite letterarie della Compagnie Lecture à la carte presso la mediateca di Varennes-sur-Allier
Espanol :
Presentación de las últimas novedades literarias de la Compagnie Lecture à la carte en la mediateca de Varennes-sur-Allier
L’événement Présentation des dernières nouveautés littéraires Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire