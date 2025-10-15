Présentation des dispositifs pour les seniors Ovélia Royan

Présentation des dispositifs pour les seniors Ovélia Royan mercredi 15 octobre 2025.

Présentation des dispositifs pour les seniors

Ovélia 27 rue de la Providence Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 15:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Animée par la Délégation Territoriale de la Charente-Maritime en charge des seniors

.

Ovélia 27 rue de la Providence Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 34 34 royan@oveli.fr

English :

Organized by the Charente-Maritime Territorial Delegation for Seniors

German :

Moderiert von der Délégation Territoriale de la Charente-Maritime en charge des seniors (Territoriale Delegation der Charente-Maritime für Senioren)

Italiano :

Organizzato dalla Delegazione territoriale della Charente-Maritime per gli anziani

Espanol :

Organizado por la Delegación Territorial de la Tercera Edad de Charente-Maritime

L’événement Présentation des dispositifs pour les seniors Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan