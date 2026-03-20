Présentation des éditions La Lenteur et de la revue L’Inventaire Librairie L’escampette Pau
Présentation des éditions La Lenteur et de la revue L’Inventaire Librairie L’escampette Pau vendredi 27 mars 2026.
Présentation des éditions La Lenteur et de la revue L’Inventaire
Librairie L’escampette 19 rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Rencontre avec Matthieu Amiech, éditeur, et Sophie Claverie, autrice, pour une présentation de la revue L’inventaire, aux éditions de La Lenteur.
La librairie soutient depuis plusieurs années le catalogue de ces éditions spécialisées dans les sciences sociales, qui proposent un regard critique sur les grands enjeux de la technique et de la modernité.
Cette rencontre sera l’occasion de présenter la revue autant que les éditions elles-mêmes, et nous parlerons également du texte signé par Sophie Claverie, Les suicidées de la société .
Pour ceux qui ne veulent
Ni déléguer la conduite de leur vie
Ni céder leur part des affaires communes
Ni renoncer à leur humaine condition
(Exergue de la revue La Lenteur) .
Librairie L’escampette 19 rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 83 31 libraires@lescampette.org
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English : Présentation des éditions La Lenteur et de la revue L’Inventaire
L’événement Présentation des éditions La Lenteur et de la revue L’Inventaire Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau