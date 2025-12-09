Présentation des élèves de l’école de musique Médiathèque Lanouaille
Présentation des élèves de l’école de musique Médiathèque Lanouaille lundi 15 décembre 2025.
Médiathèque 8 rue du Limousin Lanouaille Dordogne
L’école de musique intercommunale La puce à l’oreille présente ses élèves batterie, guitares et piano.
Entrée libre.
Médiathèque 8 rue du Limousin Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 88 73 contact@lapucealoreille.fr
English : Présentation des élèves de l’école de musique
La puce à l’oreille music school presents its students: drums, guitars and piano.
Free admission.
