Présentation des formations dans le domaine de l’industrie de la mode avec INFORMA Agence HEM Hem

Présentation des formations dans le domaine de l’industrie de la mode avec INFORMA Lundi 24 novembre, 08h30 Agence HEM Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T08:30:00 – 2025-11-24T10:30:00

Fin : 2025-11-24T08:30:00 – 2025-11-24T10:30:00

Venez rencontrer le centre de formation INFORMA pour une présentation de son offre de formations dans le domaine de l’industrie de la mode.

Réunion d’informations puis entretiens individuels.

Agence HEM 59510 Hem Hem 59510 Nord Hauts-de-France

