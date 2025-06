Présentation des formations de réparateurs conseil d’équipements électroniques – Agence RENNES SUD Bruz 3 juillet 2025

Présentation des formations de réparateurs conseil d’équipements électroniques Agence RENNES SUD Bruz Jeudi 3 juillet, 09h00

Vous êtes passionné par l’électricité ou l’électronique et souhaitez obtenir un diplôme reconnu ? La Chambre des Métiers et France Travail vous invitent à une réunion d’information exclusive pour découvrir deux formations en contrat professionnel menant à un titre 1 : « Réparateur conseil d’équipements électriques et électroniques » et « Technicien services de l’électroménager connecté ». Que vous soyez débutant avec un premier diplôme ou expérimenté sans diplôme, cette réunion est faite pour vous. Profitez de cette opportunité pour obtenir une présentation complète de l’offre de formation de la Chambre des Métiers. Vous découvrirez les débouchés professionnels, les modalités d’inscription et les avantages de ces formations. Rejoignez-nous pour booster votre carrière dans le secteur de l’électricité et de l’électroménager connecté !Plus d’informations :https://www.cma-formation-bretagne.fr/metiers/reparateur-conseil-dequipements-electriques-et-electroniques/

– Présentation des Formations :Réparateur conseil d’équipements électriques et électroniques : Contenu, débouchés et modalités.Technicien services de l’électroménager connecté : Contenu, débouchés et modalités.- Questions et Réponses : Session interactive pour répondre à toutes vos questions.- Conclusion et Prochaines Étapes : Informations sur les inscriptions et les démarches à suivre.

35170 Bruz