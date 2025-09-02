Présentation des formations de réparateurs conseil d’équipements électroniques Bruz – Agence RENNES SUD Bruz

Présentation des formations de réparateurs conseil d’équipements électroniques Bruz – Agence RENNES SUD Bruz Mardi 2 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes passionné par l’électricité ou l’électronique et souhaitez obtenir un diplôme reconnu ? La Chambre des Métiers et France Travail vous invitent à une réunion d’information exclusive pour découvrir deux formations en contrat professionnel menant à un titre 1 : « Réparateur conseil d’équipements électriques et électroniques » et « Technicien services de l’électroménager connecté ». Que vous soyez débutant avec un premier diplôme ou expérimenté sans diplôme, cette réunion est faite pour vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-02T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/475472

Bruz – Agence RENNES SUD 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine