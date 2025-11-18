Présentation des formations domaine de l’industrie Luçon – Agence LUCON Luçon

Présentation des formations domaine de l’industrie Mardi 18 novembre, 08h30 Luçon – Agence LUCON Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Présentation par l’UIMM, Fab’Académy, des formations pour tous publics du secteur de l’industrie.

Après un accueil par France Travail, l’organisme de formation et institut Fab Académy, vous présentera les différents cursus de formations possibles au sein de cet organisme, mais également les opportunités du bassin d’emploi de Luçon.

Luçon – Agence LUCON 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526278 »}]

Présentation par l’UIMM, Fab’Académy, des formations pour tous publics du secteur de l’industrie. La semaine de l’industrie Les jeudis de l alternance