Présentation des formations du centre l’ASFO Grasse, des métiers et atelier olfactif et gustatif ASFO GRASSE Grasse

Présentation des formations du centre l’ASFO Grasse, des métiers et atelier olfactif et gustatif Mercredi 19 novembre, 10h00 ASFO GRASSE Alpes-Maritimes

Début : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:30:00+01:00

L’ASFO, organisme de formation spécialisé en chimie, parfumerie, cosmétique et agroalimentaire ouvre ses portes pour une présentation du centre de formation, une séance olfative, un quiz interactif et une visite des jardin.

ASFO GRASSE 48 Av. Riou Blanquet, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

L’ASFO, organisme de formation chimie, parfumerie, cosmétique et agroalimentaire, ouvre ses portes lycée atelier