Présentation des grandes orgues de l’abbatiale Saint-Nabor Abbatiale Saint-Nabor Saint-Avold dimanche 21 septembre 2025.

Le majestueux buffet de l’orgue, classé au titre des monuments historiques, sculpté dans le bois, dissimule une mécanique bien complexe. Le petit clavier de 52 notes, ainsi que le pédalier actionnent quelques uns des 2 407 tuyaux, afin d’obtenir un son qui se prête à la musique baroque.

L'ancienne Abbatiale, devenue siège du culte constitutionnel suite à la Révolution, a été construite entre 1755 et 1769. En novembre 1944, une bombe américaine s'écrase sur le bâtiment. Les travaux de restauration dureront jusque dans les années 1970 et rendront à l'abbatiale sa pureté et sa simplicité, ainsi que des vitraux plus modernes. En pénétrant dans l'église, la lumière inonde la haute nef et le silence se fait complice de la contemplation. L'ancien monastère possède dans son décor de nombreux trésors. Les plus attentifs remarqueront les détails travaillés des boiseries, les sculptures du XVe siècles, les grandes orgues… ainsi que des vitraux modernes et surprenants. Réussirez-vous à trouver l'hippocampe ou le perroquet ?

