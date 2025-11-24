Présentation des métiers Centre de Mulhouse Mulhouse

Présentation des métiers Lundi 24 novembre, 09h30 Centre de Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace

Début : 2025-11-24T09:30:00 – 2025-11-24T11:30:00

Accueil du Collège de Brunstatt dans le cadre d’un stage multi-entreprises, présentation des métiers, jeux sur tablettes et mini Tech-Lab en électrotechnique / maintenance et chaudronnerie

Centre de Mulhouse 31 rue François Spoerry, 68100 MULHOUSE

Découverte des métiers