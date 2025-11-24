Présentation des métiers Centre de Mulhouse Mulhouse
Présentation des métiers Lundi 24 novembre, 09h30 Centre de Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace
Accueil du Collège de Brunstatt dans le cadre d’un stage multi-entreprises, présentation des métiers, jeux sur tablettes et mini Tech-Lab en électrotechnique / maintenance et chaudronnerie
Centre de Mulhouse 31 rue François Spoerry, 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Rebberg Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Découverte des métiers