Présentation des Métiers de l’automobile par la Concession Peugeot Agence RENNES CENTRE Rennes Jeudi 4 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

PEUGEOT vient présenter les métiers en concession automobile, les attendus, les modes de recrutements.. – Mécanicien automobile, – Carrossier, – Commercial en vente de véhicule – ,… Vous aurez la possibilité de venir échanger avec le responsable d’une concession Peugeot.

Présentation de l’enseigne PEUGEOT, * Les métiers en concessions automobiles * Les attendus lors de recrutements, (profils recherchés, diplômes requis ) * Les voies de recrutement la politique formation de Peugeot * L’évoluti

2025-12-04T09:30:00.000+01:00

2025-12-04T09:30:00.000+01:00

2025-12-04T12:00:00.000+01:00

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine