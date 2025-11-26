Présentation des métiers de VERESCENCE SOMME au lycée Boucher de Perthes lycée boucher de Perthes Abbeville

Présentation des métiers de VERESCENCE SOMME au lycée Boucher de Perthes Mercredi 26 novembre, 09h00 lycée boucher de Perthes Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T09:00:00+01:00 – 2025-11-26T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-26T09:00:00+01:00 – 2025-11-26T17:00:00+01:00

Basée sur la zone industrielle nord d’Abbeville, Verescence Somme est spécialisée dans le parachèvement (le décor) de flacons de parfum et de pots de cosmétiques.

Ce savoir-faire comprend plusieurs techniques telles que la laquage, la sérigraphie, la tampographie et le marquage à chaud, qui permettent de sublimer les produits en verre.

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, plusieurs salariés interviendront au lycée Boucher de Perthes pour présenter l’entreprise, ses métiers et les procédés de parachèvement, afin de sensibiliser les élèves aux opportunités offertes par ce secteur.

lycée boucher de Perthes 1 rue Paul Delique, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Une journée d’échanges avec les élèves du lycée Boucher de Perthes pour présenter Verescence Somme et ses métiers Flaconnage Luxe

Verescence