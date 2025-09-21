Présentation des métiers des musées et du patrimoine Cour du patrimoine Bourges

Présentation des métiers des musées et du patrimoine Dimanche 21 septembre, 14h00 Cour du patrimoine Cher

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentations des métiers des musées et du patrimoine par les agents de la Direction Musées Patrimoine Historique de la ville de Bourges

Cour du patrimoine, 12 place Etienne Dolet

Sans inscription

Cour du patrimoine 12 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges