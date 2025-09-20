Présentation des missions de la conservation régionale des monuments historiques de Guyane Maison des cultures et des mémoires de Guyane Remire-Montjoly

Présentation des missions de la conservation régionale des monuments historiques de Guyane Maison des cultures et des mémoires de Guyane Remire-Montjoly samedi 20 septembre 2025.

Présentation des missions de la conservation régionale des monuments historiques de Guyane Samedi 20 septembre, 10h00 Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

gratuit ; dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Parmis les acteurs incontournables de la conservation du patrimoine architectural guyanais, la conservation régionale des monuments historiques, service déconcentré de l’Etat, est un acteur majeur. Venez découvrir ses principales missions, comprendre son rôle et dialoguer avec un membre de cette équipe dynamique.

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :

– Brésil, Suriname et Guyana

– Guadeloupe et Martinique

Parmis les acteurs incontournables de la conservation du patrimoine architectural guyanais, la conservation régionale des monuments historiques, service déconcentré de l’Etat, est un acteur majeur.…

Archives territoriales de Guyane et Anita Mathias