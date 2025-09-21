Présentation des nouvelles acquisitions patrimoniales de la bibliothèque d’étude et du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La bibliothèque municipale d’étude et du patrimoine a pour mission principale la conservation et la valorisation d’un patrimoine écrit et graphique constitué principalement de manuscrits, livres imprimés et documents iconographiques. Parmi les ensembles les plus prestigieux de cette collection, on peut citer les manuscrits médiévaux et incunables provenant de la Grande Chartreuse et la collection de manuscrits de Stendhal. Cette collection continue d’être enrichie par des acquisitions régulières à découvrir dans le hall.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476862100 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine.aspx La bibliothèque est construite sur un terrain de 1700 m² selon un plan rectangulaire avec une des extrémités en arrondi tandis que l’autre présente une façade aveugle. Elle est couverte d’un toit terrasse. Cet édifice en béton armé est porté par 326 pieux moulés dans le sol, de 12 à 14 mètres de longueur. Les sous-sols sont occupés par les locaux techniques. Au rez-de-chaussée, se trouve le grand hall d’accueil. Les 4 étages suivants (1, 2, 3 et 4) abritent les 33 kms de rayonnage du silo (lieu de stockage des livres). Le 5e étage est dévolu en partie aux dépôts ainsi qu’à la consultation. La grande salle pour le public (capacité de 250 places) partage le 6e étage avec le service administratif. Il existe un 7e étage pour des bureaux et des loges. Au total, la bibliothèque conserve dans ses murs 800 000 ouvrages. Tram A et C : arrêt Chavant. Bus C1, C4, 18 : arrêt Chavant. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.

©bibliothèque municipale de Grenoble