Présentation des oeuvres du projet Constellations à Pollen POLLEN Monflanquin

Présentation des oeuvres du projet Constellations à Pollen

POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin Lot-et-Garonne

Le projet Constellations, porté par les arts au mur Pessac permet à Pollen de devenir relais artothèque à partir de mars 2026 et d’accueillir une sélection d’œuvres issues des collections des arts au mur. Ces œuvres seront empruntables directement à Pollen. Afin de vous présenter ce projet et de répondre à vos questions, nous vous proposons de venir nous rencontrer.

Constellations vous invite à vivre une expérience nouvelle accueillir une œuvre chez vous.

Le principe est simple vous choisissez une œuvre ( dessins, sérigraphie, peintures, photographies, œuvres graphiques…), vous l’empruntez et l’installez chez vous, elle vous accompagne durant 3 mois puis, lors de son retour, nous nous retrouvons pour un temps de partage.

Le service médiation vous accueille à Pollen pour une présentation des œuvres et répondre à vos questions. .

POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 mediation@pollen-monflanquin.com

English : Présentation des oeuvres du projet Constellations à Pollen

The Constellations project, led by arts au mur Pessac, will see Pollen become an artothèque relay from March 2026, hosting a selection of works from the arts au mur collections. These works can be borrowed directly from Pollen.

