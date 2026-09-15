Informations pratiques

Béziers

PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHES DU FESTIVAL HORS CADRE

place des Albigeois Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

Découvrez une œuvre de chaque photographe exposant au festival dans la galerie du cloître de la cathédrale.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

Découvrez une œuvre de chaque photographe exposant au festival dans la galerie du cloître de la cathédrale.

Entrée libre. .

place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHES DU FESTIVAL HORS CADRE

Discover one work by each photographer exhibiting at the festival in the cathedral’s cloister gallery.

L’événement PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHES DU FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34