PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHES DU FESTIVAL HORS CADRE Béziers
jeudi 8 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHES DU FESTIVAL HORS CADRE
place des Albigeois Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-08
Découvrez une œuvre de chaque photographe exposant au festival dans la galerie du cloître de la cathédrale.
Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.
Découvrez une œuvre de chaque photographe exposant au festival dans la galerie du cloître de la cathédrale.
Entrée libre. .
place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHES DU FESTIVAL HORS CADRE
Discover one work by each photographer exhibiting at the festival in the cathedral’s cloister gallery.
L’événement PRÉSENTATION DES PHOTOGRAPHES DU FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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