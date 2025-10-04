Présentation des ressources documentaires de la médiathèque Départementale Bibliothèque De Morlhon-Le-Haut Morlhon-le-Haut

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Présentation des ressources numériques de la Médiathèque départementale : livres numériques, mangas, presse, musique, vidéo à la demande, autoformation… Une offre de folie à consommer sans modération !

Bibliothèque De Morlhon-Le-Haut Le bourg 12200 Morlhon-le-Haut Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie 0565295453

Médiathèque Départementale de l’Aveyron