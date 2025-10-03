Présentation des ressources numériques – Contenu adapté aux enfants Médiathèque municipale du Rouret Le Rouret

Présentation des ressources numériques – Contenu adapté aux enfants Médiathèque municipale du Rouret Le Rouret vendredi 3 octobre 2025.

Présentation des ressources numériques – Contenu adapté aux enfants Vendredi 3 octobre, 16h45 Médiathèque municipale du Rouret Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:45:00 – 2025-10-03T17:30:00

Fin : 2025-10-03T16:45:00 – 2025-10-03T17:30:00

Installez-vous et laissez-vous guider. Vous découvrirez comment vous connecter à toutes les possibilités offertes par le bouqet numérique de la médiathèque pour les enfants. Cinéma sur CVS, bandes dessinées sur Iznéo, musique sur MusicMe, presse sur Cafeyn et enfin Tout Apprendre.

Médiathèque municipale du Rouret 10 allée Frédéric Mistral 06650 Le Rouret Le Rouret 06650 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 60 19 50 Inaugurée le 12 septembre 2025, la médiathèque municipale du Rouret est un lieu de proximité et de médiation culturelle ouvert à tous avec une forte identité loisirs (jeux et ateliers). Ses collections multi-suports et ses serices innovants en font un espace structurant du centre-bourg de la Commune. Parking et accès PMR.

Gratuité pour tous.

Installez-vous et laissez-vous guider. Vous découvrirez comment vous connecter à toutes les possibilités offertes par le bouqet numérique de la médiathèque pour les enfants. Cinéma sur CVS, bandes et…

Freepik