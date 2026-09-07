Présentation des ressources numériques, Médiathèque Castagnéra, Talence
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Présentation des ressources numériques Samedi 26 septembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Présentation de bib en ligne, films et séries en streaming, magazines et presse papier accessible en ligne, cours en lignes, venez découvrir ces ressources proposées par les médiathèques de Bordeaux métropoles.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Présentation de bib en ligne les ressources numériques numérique
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