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Présentation des ressources numériques, Médiathèque Castagnéra, Talence

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Présentation des ressources numériques, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Présentation des ressources numériques Samedi 26 septembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

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Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Présentation de bib en ligne les ressources numériques numérique

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