Présentation des résultats de la seconde édition de l’Observatoire Arts et Métiers des industries responsables

Présentation des résultats de la seconde édition de l’Observatoire Arts et Métiers des industries responsables lundi 17 novembre 2025.

Présentation des résultats de la seconde édition de l’Observatoire Arts et Métiers des industries responsables Lundi 17 novembre, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T19:00:00 – 2025-11-17T20:00:00

Fin : 2025-11-17T19:00:00 – 2025-11-17T20:00:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie et de la 2ᵉ édition de l’Observatoire Arts & Métiers des Industries Responsables, découvrez en avant-première les résultats d’une étude inédite qui croise le regard des ingénieurs Arts & Métiers et celui des Français sur l’avenir de l’industrie.

En septembre dernier, les ingénieurs des Arts & Métiers ont été interrogés sur leur perception de l’état actuel de l’industrie française et de ses perspectives. En parallèle, un sondage IFOP a été réalisé auprès des Français pour confronter leurs points de vue.

Face aux défis écologiques, technologiques et sociétaux, cette nouvelle édition explore des enjeux clés :

L’industrie peut-elle devenir un acteur majeur de la décarbonation ?

Reste-t-elle un secteur d’avenir pour les jeunes ingénieurs ?

Quels leviers pour renforcer notre souveraineté industrielle ?

Comment l’IA transforme déjà les métiers et les process ?

Quels impacts des tensions internationales sur nos filières ?

https://www.linkedin.com/events/r-inventerl-industriefran-aise-7371831861775605760/theater/

Réinventer l’industrie française : IA, transition, souveraineté observatoire arts et metiers