Présentation des robes et habillage de la Vierge Noire Basilique Notre-Dame-de-la-Daurade Toulouse

Présentation des robes et habillage de la Vierge Noire Samedi 20 septembre, 15h00 Basilique Notre-Dame-de-la-Daurade Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Découvrez la tradition et les rituels d’habillage de la Vierge Noire dans la basilique. Appréciez la richesse et la diversité de ses robes, témoins d’une dévotion séculaire et d’un savoir-faire précieux.

Basilique Notre-Dame-de-la-Daurade 1 Place de la Daurade, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561213832 http://paroissescathedraletoulouse.fr Vestiges archéologiques du VIe siècle. L’église primitive, dans laquelle se serait réfugiée Rigonde, fille de Chilpéric, en 584, aurait reçu le nom de Santa Maria Deaurata en raison de l’ensemble de mosaïques sur fond d’or qui décoraient les parois du décagone originel. L’ensemble, décrit au XVIIe siècle par le mauriste Odon de la Mothe, a été détruit en 1761. A l’époque carolingienne, la Daurade est mentionnée comme “monasterium” bénédictin. En 1077, le monastère devient prieuré clunisien rattaché à Moissac. L’édifice est alors complété par une nef dont l’abside occupe la rotonde initiale, et un cloître sur le côté sud. Au cours du XVIIe siècle, la congrégation de Saint-Maur s’y installe et relève les bâtiments monastiques. Les premiers plans de la nouvelle église sont établis par l’architecte Franque en 1764. Les travaux interrompus sont repris en 1773 avec un nouvel architecte, Philippe Hardy. Nouvelle reprise des travaux sous Napoléon, puis consécration de l’église en 1838. En 1884, construction de la colonnade et du fronton. Décors peints de Bénézet. La basilique reprend un plan en croix latine avec un chœur profond et des croisillons de transept semi-circulaires. En élévation, l’édifice utilise le principe de l’arcature séparée par de lourds piliers carrés soulignés de pilastres monumentaux à ordre corinthien. A la croisée s’élève une voûte d’arêtes en coupole. La voûte du chœur forme demi-coupole.

⛪ Présentation des robes et habillage de la Vierge Noire dans la basilique

