Présentation des romans de la rentrée Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04 10:30:00

2025-10-04

C’est la rentrée littéraire à la bibliothèque ! Venez découvrir les nouveaux ouvrages pour toute la famille. Rendez-vous à la bibliothèque de l’Aqueduc d’Arthon à Chaumes-en-Retz

Au programme Partagez un moment convivial avec les bénévoles autour d’un café et d’un croissant. Ils vous parlerons des romans parus depuis ce début d’année et qui nous ont fait vibrer.

Pratique

durée 1h

gratuit sur réservation via le lien ici

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz

English :

It’s back-to-school time at the library! Come and discover new books for the whole family. See you at the Aqueduc d’Arthon library in Chaumes-en-Retz

German :

In der Bibliothek beginnt der literarische Herbst! Kommen Sie und entdecken Sie die neuen Werke für die ganze Familie. Treffpunkt in der Bibliothek Aqueduc d’Arthon in Chaumes-en-Retz

Italiano :

È tempo di back-to-school in biblioteca! Venite a scoprire nuovi libri per tutta la famiglia. Visita la biblioteca Aqueduc d’Arthon a Chaumes-en-Retz

Espanol :

¡Es la vuelta al cole en la biblioteca! Venga a descubrir nuevos libros para toda la familia. Visite la biblioteca Aqueduc d’Arthon en Chaumes-en-Retz

