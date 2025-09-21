Présentation des savoir-faire traditionnels au musée d’Albé Musée de la Vallée de Villé Albé

Présentation des savoir-faire traditionnels au musée d’Albé Dimanche 21 septembre, 10h00 Musée de la Vallée de Villé European Collectivity of Alsace

L’entrée est gratuite, et pour prolonger le plaisir : buvette et petite restauration sur place.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée vous invite à un voyage au cœur des savoir-faire d’autrefois.

Le four à pain traditionnel reprendra vie : chauffé au bois, il offrira l’occasion de redécouvrir les gestes simples et conviviaux de la cuisson du pain, autrefois moment de partage dans les villages. L’odeur du pain chaud emplira la cour du musée, rappelant la convivialité des fournées collectives.

L’alambic sera lui aussi mis en service. Vous pourrez observer le fonctionnement de cet outil emblématique qui, depuis des générations, transforme les fruits du verger en précieuse eau-de-vie, symbole du savoir-faire et de l’ingéniosité locale.

Venez en famille ou entre amis pour partager une journée riche en découvertes, en saveurs et en convivialité !

Musée de la Vallée de Villé 4 Place du Tilleul, 67220 Albé Albé 67220 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 57 08 42 https://musee-valleedeville.com/ https://www.facebook.com/museevalleedeville/ C’est au centre du village que bat le cœur historique d’Albé, avec son musée du patrimoine, des traditions et des arts populaires. Lieu incontournable, le musée retrace la vie des habitants de la vallée de Villé, de l’Ancien Régime à la fin du XIXᵉ siècle.

Aménagé dans un corps de ferme du XVIIIᵉ siècle entièrement réhabilité, la visite du musée est un voyage dans le temps, révélant toutes les facettes de la vie des hommes et des femmes qui nous ont légué de véritables trésors : un savoir-faire empreint de bon sens, des traditions séculaires, des constructions remarquables ayant traversé les siècles et un mode de vie en lien étroit avec la nature.

Le musée regroupe plusieurs bâtiments : une ferme d’inspiration vosgienne datant de 1709, une maison de journalier édifiée en 1616, un ancien corps de garde, une distillerie, et un surprenant pavillon de grès de 1873, coiffé d’une toiture d’ardoises à la Mansart.

© MVV