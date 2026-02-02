Présentation des services d’ARDoISE, l’atelier rennais de la donnée Mardi 10 février, 13h00

Découvrez en quoi un atelier de la donnée peut vous être utile et échangez avec les responsables.

Labellisé en juin 2024 dans le cadre de [l’écosystème Recherche Data Gouv](https://recherche.data.gouv.fr), l’atelier ARDoISE propose une **gamme de services** visant à **accompagner** les équipes scientifiques du site rennais dans la gestion **FAIR** des données, codes sources et logiciels de la recherche.

Que vous soyez chercheuse, chercheur, doctorante, doctorant ou personnel d’appui à la recherche… Découvrez en quoi un atelier de la donnée peut vous être utile.

_Webinaire animé par les co-pilotes de l’atelier,_ _**Manon Le Guennec**_ _(Université de Rennes) et_ _**Fiona Edmond**_ _(Université Rennes 2)._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-10T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T14:00:00.000+01:00

https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4484612



