Présentation des sites internet ressources sur la parentalité: 1000 premiers jours, caf.fr, monenfant.fr… Plaine de l’Isle Verte Soustons

Présentation des sites internet ressources sur la parentalité: 1000 premiers jours, caf.fr, monenfant.fr…

Un atelier libre pour répondre à vos questionnements de parents animé par Aline de la Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours. Venez découvrir différents services et ressources autour de la famille et de la parentalité.

Plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

A free workshop to answer your questions as a parent, led by Aline from the Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours. Come and discover different services and resources related to family and parenthood.

Ein freier Workshop, um Ihre Fragen als Eltern zu beantworten, geleitet von Aline vom Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours (Haus der Eltern, der Familien und der 1000 ersten Tage). Entdecken Sie verschiedene Dienste und Ressourcen rund um die Familie und Elternschaft.

Un workshop gratuito per rispondere alle vostre domande di genitori, condotto da Aline della Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours. Venite a scoprire i diversi servizi e risorse per la famiglia e la genitorialità.

Un taller gratuito para responder a sus preguntas como padres, dirigido por Aline de la Maison des parents, des familles et des 1000 premiers jours. Venga a informarse sobre los diferentes servicios y recursos para familias y padres.

