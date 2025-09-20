Présentation des spectacles Petits et grands Le Mans

Présentation des spectacles Petits et grands Le Mans samedi 20 septembre 2025.

Présentation des spectacles Petits et grands

60 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Comme chaque saison, une sélection de spectacles à voir en famille vous attend.

Rendez-vous samedi 20 septembre à 16h30 à L’Espal pour un après-midi joyeux et ludique afin de découvrir les propositions pour les petit·es… et les grand·es !

Cette saison, de septembre à juin, la Scène nationale vous invite à découvrir une sélection de 17 spectacles à partager en famille. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, de 4 mois à 12 ans.

Tout au long de la saison, retrouvez des activités et événements dédiés aux familles qui viennent compléter les spectacles pour prolonger l’expérience.

BON PLAN !

Avec la carte d’adhésion Petits et grands, bénéficiez de tarifs préférentiels pour profiter pleinement des spectacles en famille. .

60 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Présentation des spectacles Petits et grands Le Mans a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT72