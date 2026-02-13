Présentation des stages M2 de l’IRSD, Salle Délégation INSERM, Toulouse

Présentation des stages M2 de l’IRSD Vendredi 20 février, 13h30 Salle Délégation INSERM Haute-Garonne

Vendredi 20 Février à 13h30, salle verte de la délégation

13h30-15h30

Suivi par un goûter crêpes

Programme prévisionnel

13h30-13h50: Emma Blache (Eq.3) « Effet du stress prénatal sur le développement des plaques de Peyer : étude du rôle du microbiote »

13h50-14h10: Nathalie Chemel (Eq.1) « Développement d’un organoïde MUC2 fluorescent pour étudier l’infection des cellules caliciformes par Salmonella Typhi »

14h10-14h30: Julien Carrié (Eq.2) – « Validation de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement de Klebsiella pneumoniae multirésistante »

14h30-14h50: Julie Mokhtari (Eq.2) – « Validation de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement de Klebsiella pneumoniae multirésistante »

14h50-15h10: Sami El Hachem (Eq.1) « Role of polyamines in the deleterious phenotype of intestinal biofilms associated with colorectal cancer »

15h10-15h30: Manon Wasilewski (PTF/Eq.1) « Search for a matrigel substitute to define cell environment for organoids »

