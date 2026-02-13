Présentation des stages M2 de l’IRSD, Salle Délégation INSERM, Toulouse
Présentation des stages M2 de l’IRSD, Salle Délégation INSERM, Toulouse vendredi 20 février 2026.
Présentation des stages M2 de l’IRSD Vendredi 20 février, 13h30 Salle Délégation INSERM Haute-Garonne
Suivi par un goûter crêpes
Programme prévisionnel
13h30-13h50: Emma Blache (Eq.3) « Effet du stress prénatal sur le développement des plaques de Peyer : étude du rôle du microbiote »
13h50-14h10: Nathalie Chemel (Eq.1) « Développement d’un organoïde MUC2 fluorescent pour étudier l’infection des cellules caliciformes par Salmonella Typhi »
14h10-14h30: Julien Carrié (Eq.2) – « Validation de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement de Klebsiella pneumoniae multirésistante »
14h30-14h50: Julie Mokhtari (Eq.2) – « Validation de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement de Klebsiella pneumoniae multirésistante »
14h50-15h10: Sami El Hachem (Eq.1) « Role of polyamines in the deleterious phenotype of intestinal biofilms associated with colorectal cancer »
15h10-15h30: Manon Wasilewski (PTF/Eq.1) « Search for a matrigel substitute to define cell environment for organoids »
