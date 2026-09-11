Présentation des techniques de la photographie ancienne, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges
dimanche 20 septembre 2026 · Palais Archiépiscopal - Maison des musées · Bourges
Informations pratiques
Présentation des techniques de la photographie ancienne Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Palais Archiépiscopal – Maison des musées Cher
RDV Maison des Musées; place E.Dolet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Présentation des techniques de la photographie ancienne par Jean-Baptiste Woloch, chargé d’informatisation des collections des musées de Bourges.
Palais Archiépiscopal – Maison des musées Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 82 45 http://www.ville-bourges.fr/musees Ancien palais archiépiscopal, construit par l’architecte parisien Pierre Bullet pour l’archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé.
Après la construction en 1992 de l’actuelle mairie, cet édifice abrite toujours des services municipaux, les salons de l’hôtel de ville et la salle des mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, et la Maison des Musées.
la Maison des Musées, lieu hybride proposant des expositions temporaires, des informations sur le projet de refonte des musées de Bourges et sur les métiers des musées.
Présentation des techniques de la photographie ancienne par Jean-Baptiste Woloch, chargé d’informatisation des collections des musées de Bourges.
© JbWoloch / Collection de la bibliothèque des Quatre-Piliers
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