Présentation des travaux de la chapelle de la collégiale Saint-Lazare d’Avallon Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Avallon

Présentation des travaux de la chapelle de la collégiale Saint-Lazare d'Avallon Samedi 20 septembre, 17h30 Collégiale Saint-Lazare d'Avallon

Participation libre pour contribuer à la restauration et la valorisation de cet édifice majeur (avec reçu fiscal).

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à une présentation des travaux de restauration réalisés et en cours dans la chapelle du Sacré-Cœur et la sacristie, ainsi que les projets de restauration envisagés dans les années à venir.

La présentation sera suivie d’un temps d’échanges et réponse aux questions, et d’un verre de l’amitié.

Ce temps fort clôturera une journée complète d’animations pour enfants et adultes à la collégiale, à partir de 11h (chemin de savoir, visites commentées, atelier enfants, etc.).

Collégiale Saint-Lazare d’Avallon 11 rue Bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté La collégiale Saint-Lazare est située à Avallon en Bourgogne, entre Vézelay et Montréal, avec qui elle présente des liens architecturaux. Son architecture est romane et son portail date du XIIe siècle. L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1840 et a fait l’objet de restaurations par Viollet le Duc. Une nouvelle restauration portant sur la chapelle du Sacré-Cœur et ses remarquables peintures murales devrait s’achever à l’automne 2025. Parkings sur la place ou en centre-ville.

