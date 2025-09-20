Présentation des travaux du clocher de Notre Dame de Feurs Musée de Feurs Feurs

Présentation des travaux du clocher de Notre Dame de Feurs Samedi 20 septembre, 14h30 Musée de Feurs Loire

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Présentation technique des travaux du clocher de l’église par Edouard de Vimal, architecte du patrimoine.

30 personnes maximum

Musée de Feurs 3 Rue Victor de Laprade, 42110 Feurs, France Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

