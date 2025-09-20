Présentation des trésors de l’église Eglise Saint-Maurice Chinon

Présentation des trésors de l’église Eglise Saint-Maurice Chinon samedi 20 septembre 2025.

Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc en chinonais 11 Rue Urbain Grandier, 37500 Chinon

02 47 93 07 97 – spchinon@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc en chinonais présentera des objets liturgiques sortis exceptionnellement des placards de la sacristie.

Eglise Saint-Maurice 64 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Unique église paroissiale de la Ville-Fort, l'église Saint-Maurice actuelle a été reconstruite à partir du 12e siècle, puis progressivement agrandie jusqu'au 16e siècle. Le vaisseau central de la nef ainsi que le chœur sont couverts de voûtes d'ogives bombées, de type « angevin », avec de riches décors, tandis que le bas-côté, plus tardif, est couvert de voûtes dont les nervures complexes retombent sur des chapiteaux Renaissance.

Ville de Chinon