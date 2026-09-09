Présentation des vestiges du château d’Ascros, Place du château à Ascros, Ascros

Informations pratiques

Présentation des vestiges du château d’Ascros Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Place du château à Ascros Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Présentation de l’association

Exposition du projet de consolidation et mise en valeur du site

Commentares historique et culturels

Visites libres

Place du château à Ascros Place du château 06260 Ascros Ascros 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0610462525 l’association « Les amis du château d’Ascros » a un projet de consolidation et mise en valeur des vestiges du château d’Ascros; Il s’agit d’un Site historique des GRIMALDI de Monaco. Arrivée sur la Place Centrale du village d’Ascros et accès à pied à la Place du château en une minute.

Présentation de l’association

©Mairie d’ascros